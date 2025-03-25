Екатеринбург вошел в пятерку самых популярных городов у мошенников

Как сообщают эксперты, в подавляющем большинстве случаев мошенники беспокоят жителей крупных городов с населением более 1 000 000 человек. Пальму лидерства традиционно удерживает Москва, на долю которой приходится 24% от всех мошеннических звонков. Также в первую пятерку вошли такие мегаполисы, как Краснодар (7%), Санкт-Петербург (6%), Казань (5%) и Екатеринбург (4%).