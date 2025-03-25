Екатеринбург вошел в пятерку самых популярных городов у мошенников

Об этом сообщает РИА «Новости». Если в конце 2024 года мошенническим являлся каждый тысячный звонок, а в 2025 году — уже каждый семисотый.
Как сообщают эксперты, в подавляющем большинстве случаев мошенники беспокоят жителей крупных городов с населением более 1 000 000 человек. Пальму лидерства традиционно удерживает Москва, на долю которой приходится 24% от всех мошеннических звонков. Также в первую пятерку вошли такие мегаполисы, как Краснодар (7%), Санкт-Петербург (6%), Казань (5%) и Екатеринбург (4%).
Наиболее популярной схемой, используемой мошенниками, в первые месяцы 2025 года стало предложение получать дополнительный доход посредством «инвестиционных проектов» — это четвертая часть от общего количества мошеннических действий.
На втором месте звонки от лже-представителей мобильных операторов, предлагающих продлить действие номера телефона. Также популярным мошенническим приемом являются звонки от имени компаний по энергоснабжению и проверке счетчиков.
Как ранее сообщалось, ученица девятого класса одной из школ Екатеринбурга перевела мошенникам почти 1 млн рублей. Мошенники позвонили девочке с предложением обновить данные, чтобы не был заблокирован мобильный телефон.
«Полиция призывает родителей малолетних детей провести с ними обстоятельную беседу о недопустимости общения с незнакомцами, — советуют в полиции. — Также необходимо исключить доступ детей к мобильным устройствам или другим платежным инструментам, позволяющим выполнять крупные платежи».