На Западном берегу Иордана избили палестинского режиссера Хамдана Баллала

После инцидента режиссер был задержан израильскими военнослужащими. Адвокат Лиа Циммель уточнила, что задержание произошло в деревне Сусия. На данный момент Баллала и двух других палестинцев удерживают на военной базе, где им оказывается медицинская помощь. Юрист отметила, что пока не имела возможности пообщаться с задержанными.