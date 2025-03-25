На Западном берегу Иордана избили палестинского режиссера Хамдана Баллала

На Западном берегу реки Иордан израильские поселенцы напали на палестинского режиссера Хамдана Баллала, автора документального фильма «Нет другой земли». Об этом сообщило агентство Associated Press.
После инцидента режиссер был задержан израильскими военнослужащими. Адвокат Лиа Циммель уточнила, что задержание произошло в деревне Сусия. На данный момент Баллала и двух других палестинцев удерживают на военной базе, где им оказывается медицинская помощь. Юрист отметила, что пока не имела возможности пообщаться с задержанными.
Фильм «Нет другой земли», посвященный палестино-израильскому конфликту, ранее был удостоен премии «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм».
Ранее правительство Израиля одобрило создание управления, которое будет заниматься добровольной эмиграцией из сектора Газа.