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NetBlocks: интернет отключили по всей Сирии

Международная служба мониторинга интернета NetBlocks зарегистрировала общенациональное отключение интернета в Сирии. Об этом сообщается в официальной публикации службы в социальной сети X.

Сирия осталась без интернета.

Международная служба мониторинга интернета NetBlocks зарегистрировала общенациональное отключение интернета в Сирии. Об этом сообщается в официальной публикации службы в социальной сети X.

«Данные сети в реальном времени показывают, что в Сирии отключен интернет в масштабах всей страны», — говорится в публикации NetBlocks. Это отключение произошло на фоне политических изменений и военных действий в стране, включая смену президента и активные боевые операции.

В конце ноября 2024 года началось масштабное наступление сирийской оппозиции, которое привело к значительным перемещениям в политической структуре страны. 8 декабря оппозиция вошла в Дамаск, после чего Башар Асад оставил пост президента и покинул Сирию. Ахмед аш-Шараа был объявлен временным президентом 29 января.