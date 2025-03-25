Получившего «Оскар» палестинского режиссёра избили в Израиле

После нападения военные задержали Баллала, а также ещё двух палестинцев. По словам адвоката Лии Циммель, это произошло в деревне Сусия. Позже режиссёра и его спутников вывезли на военную базу для оказания медицинской помощи. Юрист не смогла с ними связаться.