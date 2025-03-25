ТАСС: в Москве освободили из СИЗО напавшего на полицейского гражданина США

«Меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Татера Джозефа изменить на меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в постановлении органа следствия.
Уточняется, что соответствующее решение было принято в связи с совершением обвиняемым преступления средней тяжести, и предельный срок (полгода) меры пресечения в виде заключения под стражу истек. Вместе с тем прокуратура поддержала решение о смягчении меры пресечения Татеру, у которого, согласно документам, местом регистрации указана одна из столичных гостиниц.
Сам 46-летний американец вину в инкриминируемом ему преступлении не признал и заявил о коммуникативных трудностях при расследовании его дела с российскими силовиками, настаивая на том, что не совершал насилия над сотрудником полиции, а попросил начальника отделения дознания ОМВД России по Мещанскому району, которая признана по делу потерпевшей, принести ему воды. По мнению американца, отсутствие профессионального переводчика в ходе следственных действий могло стать причиной взаимного недопонимания с правоохранителями, что могло изменить в худшую сторону его процессуальное положение и квалификацию вмененного ему преступления. По словам бывшего американского бухгалтера Татера, в ходе его допроса, очных ставок с потерпевшей и со свидетелями по делу следователи нередко пользовались онлайн-переводчиком, который мог значительно исказить смысл его слов.
О деле
12 августа 2024 года американец Татер приехал в столичный отель Radisson, где грубо нарушил общественный порядок: начал ругаться и вести себя агрессивно, вступив в словесную перепалку с персоналом, который отказался заселять иностранца без информации о его предыдущем месте проживания в Москве. По данным следствия, Татер эту информацию предоставил, но в заселении ему отказали из-за неудовлетворительной характеристики с предыдущего места. В гостинице он был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отдел, где отказался показывать удостоверяющие личность документы и грубо схватил за руку сотрудницу правоохранительных органов.
14 августа Мещанский суд Москвы признал гражданина США виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), назначив ему наказание в виде административного ареста на срок 15 суток. На следующий день ГСУ СК по Москве возбудило уголовное дело по факту нападения (ст. 318 УК РФ) Татера на сотрудника полиции, суд отправил его в СИЗО на время расследования и сбора доказательств, которые в настоящее время утверждены надзорным ведомством и направлены в суд для дальнейшего рассмотрения уголовного дела по существу. Дело в суд поступило, но дата предварительных слушаний пока не назначена.
Санкция вмененной фигуранту статьи за нападение на представителя власти предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.