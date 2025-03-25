ТАСС: в Москве освободили из СИЗО напавшего на полицейского гражданина США

Сам 46-летний американец вину в инкриминируемом ему преступлении не признал и заявил о коммуникативных трудностях при расследовании его дела с российскими силовиками, настаивая на том, что не совершал насилия над сотрудником полиции, а попросил начальника отделения дознания ОМВД России по Мещанскому району, которая признана по делу потерпевшей, принести ему воды. По мнению американца, отсутствие профессионального переводчика в ходе следственных действий могло стать причиной взаимного недопонимания с правоохранителями, что могло изменить в худшую сторону его процессуальное положение и квалификацию вмененного ему преступления. По словам бывшего американского бухгалтера Татера, в ходе его допроса, очных ставок с потерпевшей и со свидетелями по делу следователи нередко пользовались онлайн-переводчиком, который мог значительно исказить смысл его слов.