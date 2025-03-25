Представляющийся бизнесменом мошенник в Москве обманул двух женщин на 1,8 млн руб

«В полицию от двух незнакомых между собой женщин поступили похожие заявления о мошенничестве. Как рассказали потерпевшие, они состояли в отношениях с мужчиной, который представился успешным бизнесменом. Под предлогом развития дела он убеждал гражданок отправить ему деньги, обещая все вернуть, однако после получения денежных средств прекращал с ними общение и долги не возвращал. Общая сумма ущерба, причиненная двум жительницам столицы, составила 1,8 млн руб.», — говорится в сообщении.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские на Сиреневом бульваре задержали подозреваемого — 28-летнего жителя столицы. В ходе следствия было установлено, что он намеренно сообщал женщинам ложную информацию о своем возрасте и имеющемся бизнесе, а полученные от них деньги тратил по своему усмотрению, не намереваясь возвращать. Следователем отдела МВД России по району Измайлово Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Фигурант заключен под стражу.