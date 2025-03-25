Представляющийся бизнесменом мошенник в Москве обманул двух женщин на 1,8 млн руб

«В полицию от двух незнакомых между собой женщин поступили похожие заявления о мошенничестве. Как рассказали потерпевшие, они состояли в отношениях с мужчиной, который представился успешным бизнесменом. Под предлогом развития дела он убеждал гражданок отправить ему деньги, обещая все вернуть, однако после получения денежных средств прекращал с ними общение и долги не возвращал. Общая сумма ущерба, причиненная двум жительницам столицы, составила 1,8 млн руб.», — говорится в сообщении.