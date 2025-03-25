В Приморье будут судить организатора китайского преступного сообщества

По версии следствия, в 2016 году обвиняемый создал преступное сообщество, в состав которого вошли его соотечественники — четыре мужчины и женщина. Китайцы в течение полугода — с июля 2017 по январь 2018 массово скупали в Приморье части и производные особо ценных диких животных — гималайского и бурого медведей, амурского тигра, незаконно приобретали и перевозили огнестрельное оружие и боеприпасы. Дериваты животных члены сообщества намеревались вывезти в Китай, где они используются в восточной медицине. Но при попытке провезти автотранспортом груз в КНР, он был задержан на погранпереходе По оценке следствия, рыночная стоимость изъятых частей бурого и гималайского медведей, амурского тигра составила более 50 млн руб., янтаря — на сумму свыше 40 тыс. руб.