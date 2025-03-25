Жительница Прикамья 10 месяцев избивала свою пожилую родственницу-инвалида

Жительница Пермского края на протяжении 10 месяцев избивала свою пожилую родственницу с инвалидностью, сообщает прокуратура Пермского края.
По данным надзорного органа, инцидент случился в посёлке Октябрьском в 2024 году. 42-летняя местная жительница была вынуждена ухаживать за своей родственницей-инвалидом. Пожилая женщина не может обслуживать себя, самостоятельно передвигаться и вести быт без посторонней помощи.
Следствие выяснило, что на протяжении 10 месяцев — с февраля по декабрь 2024 года — 42-летняя родственница пенсионерки била её и совершала иные насильственные действия. Пострадавшая испытывала не только физические, но и психические страдания. В отношении родственницы пенсионерки было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Истязание».
«Прокуратура Октябрьского района Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. За данное преступление уголовный закон предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», — рассказывает надзорный орган.
Сейчас материалы дела переданы для рассмотрения в суд.