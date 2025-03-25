Жительница Прикамья 10 месяцев избивала свою пожилую родственницу-инвалида

Следствие выяснило, что на протяжении 10 месяцев — с февраля по декабрь 2024 года — 42-летняя родственница пенсионерки била её и совершала иные насильственные действия. Пострадавшая испытывала не только физические, но и психические страдания. В отношении родственницы пенсионерки было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Истязание».