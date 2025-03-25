Несколько взрывных устройств нашли в дилерском центре Tesla в Техасе

По словам полицейских, они обнаружили «подозрительные устройства» утром 24 марта, затем саперы установили, что они являются взрывными, и обезвредили. Никто не пострадал, расследование продолжается, сообщила полиция.
Федеральное бюро расследований (ФБР) США впоследствии заявило о создании целевой группы для борьбы с инцидентами, направленными против Tesla. «Акты насилия, вандализма и внутреннего терроризма — такие, как недавние нападения на Tesla, — будут преследоваться по всей строгости закона», — заявило бюро телеканалу.
Источник в правоохранительных органах сообщил ABC, что ведомство получило сообщения о 48 случаях нападения на дилерские центры, автомобили и зарядные станции Tesla.
20 марта замглавы ФБР Дэн Бонджино сообщил, что бюро проводит расследование в связи с актами вандализма в отношении компании Tesla. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает злоумышленников террористами, но выразил уверенность в том, что за людьми, совершающими нападения, стоят его политические оппоненты.