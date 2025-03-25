Несколько взрывных устройств нашли в дилерском центре Tesla в Техасе

20 марта замглавы ФБР Дэн Бонджино сообщил, что бюро проводит расследование в связи с актами вандализма в отношении компании Tesla. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает злоумышленников террористами, но выразил уверенность в том, что за людьми, совершающими нападения, стоят его политические оппоненты.