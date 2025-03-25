В Хабаровске начался суд над застройщиком по делу о хищении 877 млн рублей

Средства предназначались для строительства школ в Хабаровске и Чите, а также для газификации свыше 13 тыс. домовладений Читы. В результате построить школы к декабрю 2023 года по условиям концессии компания не смогла. Арбитражными судами регионов концессионные соглашения признаны недействительными. Власти обоих регионов ищут возможности завершения строительства. Срок соглашения по газификации в Чите продлен до декабря 2025 года.