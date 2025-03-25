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Поджигатель подстанции в Горно-Алтайске рассказал о мотивах своего поступка

БАРНАУЛ, 25 мар — РИА Новости. Поджигатель подстанции в Горно-Алтайске, из-за действий которого часть города осталась без света, рассказал, что действовал по наводке мошенников, сообщили в МВД по региону.

Источник: © РИА Новости

Ранее глава региона Андрей Турчак информировал, что в четверг на прошлой неделе неизвестный злоумышленник поджег подстанцию, из-за чего часть Горно- Алтайска осталась без света. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленника задержали, им оказался 20-летний студент местного техникума.

«Следствием установлено, что в середине марта 20-летний житель республиканской столицы, поддавшись на уловки телефонных мошенников, взял кредит в банке на сумму 200 тысяч рублей и перевел деньги злоумышленникам», — говорится в сообщении.

После этого мошенники заявили мужчине, что полученные деньги будут использованы для финансирования ВСУ, и начали угрожать ему уголовным преследованием за государственную измену.

«Злоумышленники предложили ему вернуть деньги. Взамен подозреваемый должен был совершить поджог электроподстанции в Горно-Алтайске», — добавили в ведомстве.