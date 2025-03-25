Поджигатель подстанции в Горно-Алтайске рассказал о мотивах своего поступка

Ранее глава региона Андрей Турчак информировал, что в четверг на прошлой неделе неизвестный злоумышленник поджег подстанцию, из-за чего часть Горно- Алтайска осталась без света. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленника задержали, им оказался 20-летний студент местного техникума.
«Следствием установлено, что в середине марта 20-летний житель республиканской столицы, поддавшись на уловки телефонных мошенников, взял кредит в банке на сумму 200 тысяч рублей и перевел деньги злоумышленникам», — говорится в сообщении.
После этого мошенники заявили мужчине, что полученные деньги будут использованы для финансирования ВСУ, и начали угрожать ему уголовным преследованием за государственную измену.
«Злоумышленники предложили ему вернуть деньги. Взамен подозреваемый должен был совершить поджог электроподстанции в Горно-Алтайске», — добавили в ведомстве.