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В Удмуртии после ДТП с нефтевозом произошел частичный разлив нефтепродуктов

ИЖЕВСК, 25 марта. /ТАСС/. Автоавария с нефтевозом, перевозившим 20 тонн груза, произошла в Завьяловском районе Удмуртии, в результате чего часть нефтепродуктов разлилась. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Источник: Аргументы и факты

«В 05:18 (04:18 мск — прим. ТАСС) поступило сообщение о ДТП около села Юськи с участием грузового автомобиля (опрокинулся нефтевоз). На момент происшествия в цистерне перевозилось 20 тонн нефтепродукта. Частично произошел разлив», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте ДТП организовано реверсивное движение, причины произошедшего устанавливаются Госавтоинспекцией. Для ликвидации последствий автоаварии привлекли 18 человек и девять единиц техники, в том числе от МЧС России — четырех человек и одну единицу техники.