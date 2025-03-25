В Удмуртии после ДТП с нефтевозом произошел частичный разлив нефтепродуктов

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте ДТП организовано реверсивное движение, причины произошедшего устанавливаются Госавтоинспекцией. Для ликвидации последствий автоаварии привлекли 18 человек и девять единиц техники, в том числе от МЧС России — четырех человек и одну единицу техники.