В Удмуртии после ДТП с нефтевозом произошел частичный разлив нефтепродуктов

«В 05:18 (04:18 мск — прим. ТАСС) поступило сообщение о ДТП около села Юськи с участием грузового автомобиля (опрокинулся нефтевоз). На момент происшествия в цистерне перевозилось 20 тонн нефтепродукта. Частично произошел разлив», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших нет. На месте ДТП организовано реверсивное движение, причины произошедшего устанавливаются Госавтоинспекцией. Для ликвидации последствий автоаварии привлекли 18 человек и девять единиц техники, в том числе от МЧС России — четырех человек и одну единицу техники.