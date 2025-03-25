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Недалеко от Приморья произошла серия небольших землетрясений

Они были зафиксированы 23 и 24 марта вблизи Приморского края.

Источник: Аргументы и факты

В первый раз подземные толчки были зафиксированы на материке, в окрестностях населённого пункта Новонежино. Глубина залегания очага составила 475 километров. Второе землетрясение случилось в акватории, примерно в 145 километрах от мыса Гамова. Очаг залегал на глубине 560 километров.

События случились с небольшой разницей — меньше суток. Магнитуда первого — 4,5 балла, второго — 4,4 балла.

«Место возникновения первого землетрясения было обнаружено на глубине 475 километров. Координаты эпицентра — 43,22° северной широты и 132,58° восточной долготы», — рассказали специалисты.

Оба землетрясения произошли на большой глубине и не вызвали никаких ощутимых последствий. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической активности в регионе.

По мнению экспертов, существует риск возникновения сильного землетрясения и цунами в районе западного побережья Японии из-за процессов, связанных с разломом литосферных плит.