Недалеко от Приморья произошла серия небольших землетрясений

В первый раз подземные толчки были зафиксированы на материке, в окрестностях населённого пункта Новонежино. Глубина залегания очага составила 475 километров. Второе землетрясение случилось в акватории, примерно в 145 километрах от мыса Гамова. Очаг залегал на глубине 560 километров.
События случились с небольшой разницей — меньше суток. Магнитуда первого — 4,5 балла, второго — 4,4 балла.
«Место возникновения первого землетрясения было обнаружено на глубине 475 километров. Координаты эпицентра — 43,22° северной широты и 132,58° восточной долготы», — рассказали специалисты.
Оба землетрясения произошли на большой глубине и не вызвали никаких ощутимых последствий. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической активности в регионе.
По мнению экспертов, существует риск возникновения сильного землетрясения и цунами в районе западного побережья Японии из-за процессов, связанных с разломом литосферных плит.