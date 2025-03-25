Недалеко от Приморья произошла серия небольших землетрясений

В первый раз подземные толчки были зафиксированы на материке, в окрестностях населённого пункта Новонежино. Глубина залегания очага составила 475 километров. Второе землетрясение случилось в акватории, примерно в 145 километрах от мыса Гамова. Очаг залегал на глубине 560 километров.