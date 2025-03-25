Профессор Кузник: Украине придется отказаться от членства НАТО

Украине придется пойти на территориальные уступки.
Украина может быть вынуждена сделать территориальные уступки и отказаться от вступления в НАТО из-за исхода текущих переговоров. Такое мнение выразил американский профессор Питер Кузник.
«Украине придется уступить территорию и отказаться от членства в НАТО, какой бы горькой ни была пилюля, которую придется проглотить», — сказал он в интервью «РИА Новости». Профессор также указал на то, что множество других критических вопросов все еще остаются нерешенными и будут предметом дальнейших обсуждений на переговорах.
США и другие страны-члены НАТО не поддерживают идею вступления Украины в альянс. Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц указал на маловероятность такого развития событий.