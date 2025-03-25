Профессор Кузник: Украине придется отказаться от членства НАТО

«Украине придется уступить территорию и отказаться от членства в НАТО, какой бы горькой ни была пилюля, которую придется проглотить», — сказал он в интервью «РИА Новости». Профессор также указал на то, что множество других критических вопросов все еще остаются нерешенными и будут предметом дальнейших обсуждений на переговорах.