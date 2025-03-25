Лже-полицейские вымогали деньги у жителей Новосибирска

В Новосибирске сформировали обвинительное заключение для трех горожан, которые представлялись полицейскими.
Известно, что два года назад ими была создана организованная группа. Они выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов, нападали на своих жертв, угрожая арестами и уголовной ответственностью.
Участники преступной группировки использовали специализированную экипировку и физическую силу, что вызвало страх у потерпевших. Установлено 22 пострадавших, ущерб составил более 1,2 миллионов рублей.