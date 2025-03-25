Житель Приморья получил восемь лет колонии за обман женщин

«С декабря 2021 по август 2022 года, злоупотребляя доверием женщин, с которыми состоял в близких отношениях, мужчина продал четыре принадлежащие им автомобиля, а также похищенные золотые украшения. Также он обманул еще двух потерпевших, незаконно завладев их автомобилями. Пострадавшие — четыре женщины, некоторых два раза обманывал. В апреле 2023 года злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — отметили в прокуратуре.