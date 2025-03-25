Житель Приморья получил восемь лет колонии за обман женщин

«Первореченским районным судом Владивостока к длительному лишению свободы осужден житель региона за хищения автомобилей и золотых украшений у женщин, с которыми состоял в близких отношениях. С учетом позиции прокурора суд назначил мужчине наказание в виде восьми лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевших по уголовному делу, ущерб по которым составляет свыше 3,5 миллиона рублей», — сказал собеседник агентства.
По его словам, мужчина осужден по статьям о краже и мошенничестве.
«С декабря 2021 по август 2022 года, злоупотребляя доверием женщин, с которыми состоял в близких отношениях, мужчина продал четыре принадлежащие им автомобиля, а также похищенные золотые украшения. Также он обманул еще двух потерпевших, незаконно завладев их автомобилями. Пострадавшие — четыре женщины, некоторых два раза обманывал. В апреле 2023 года злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — отметили в прокуратуре.
В ведомстве добавили, что в ходе следствия фигурант частично возместил ущерб на сумму более 1,5 миллиона рублей и вернул два автомобиля.
Приговор не вступил в законную силу.