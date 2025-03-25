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Житель Приморья получил восемь лет колонии за обман женщин

ВЛАДИВОСТОК, 25 мар — РИА Новости. Суд во Владивостоке приговорил к восьми годам колонии общего режима жителя Приморского края, который обманом похитил у женщин, состоявших с ним в близких отношениях, несколько автомобилей и золотые украшения, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.

Источник: © РИА Новости

«Первореченским районным судом Владивостока к длительному лишению свободы осужден житель региона за хищения автомобилей и золотых украшений у женщин, с которыми состоял в близких отношениях. С учетом позиции прокурора суд назначил мужчине наказание в виде восьми лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевших по уголовному делу, ущерб по которым составляет свыше 3,5 миллиона рублей», — сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина осужден по статьям о краже и мошенничестве.

«С декабря 2021 по август 2022 года, злоупотребляя доверием женщин, с которыми состоял в близких отношениях, мужчина продал четыре принадлежащие им автомобиля, а также похищенные золотые украшения. Также он обманул еще двух потерпевших, незаконно завладев их автомобилями. Пострадавшие — четыре женщины, некоторых два раза обманывал. В апреле 2023 года злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — отметили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что в ходе следствия фигурант частично возместил ущерб на сумму более 1,5 миллиона рублей и вернул два автомобиля.

Приговор не вступил в законную силу.