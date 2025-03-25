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Банду лжесиловиков будут судить в Новосибирске

Новосибирская облпрокуратура отдала под суд преступную группу лжесиловиков.

Источник: AP 2024

Трем ее участникам предъявлено обвинение в бандитизме, грабежах, разбоях и вымогательстве, сообщили в надзорном ведомстве.

Расследование установило, что банда была организована в 2022 году. Выдавая себя за силовиков, злоумышленники задерживали граждан, вымогали у них деньги. В случае отказа платить угрожали привлечением к уголовной ответственности за наркотики и длительным сроком наказания. Потерпевших заковывали в наручники, били дубинками, распыляли им в лицо газ из баллончика.

«Кроме того, обвиняемые использовали камуфлированную одежду, маскировали лицо, используя снуды и балаклавы, надевали бронежилеты для устрашения и придания видимости законности своих действий», — говорится в сообщении прокуратуры.

Следователи ГУ МВД России по Новосибирской области установили 22 потерпевших от деятельности банды. Суммарный ущерб по делу составил около 1,2 млн руб.