Банду лжесиловиков будут судить в Новосибирске

Расследование установило, что банда была организована в 2022 году. Выдавая себя за силовиков, злоумышленники задерживали граждан, вымогали у них деньги. В случае отказа платить угрожали привлечением к уголовной ответственности за наркотики и длительным сроком наказания. Потерпевших заковывали в наручники, били дубинками, распыляли им в лицо газ из баллончика.