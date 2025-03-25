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Копейского депутата поймали с наркотиками в Самарской области

Суд назначил ему штраф.

Ставропольский райсуд вынес приговор депутату Горсобрания Копейска Виктору Литвинову, которого в прошлом году поймали в Самарской области с наркотиками. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным агентства, машину депутата сотрудники ДПС остановили осенью 2024 года. В вещах южноуральца нашли пакет с запрещённым веществом. Подсудимый заявлял, что наркотики хранил для личного потребления и не намерен был их распространять.

Суд признал Литвинова виновным по ч.1 ст. 228 УК РФ и назначил ему 20 тысяч рублей штрафа. Приговор в законную силу пока не вступил.