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Жители Латвии пристрастились к российской водке

Латвия вошла в топ-пять главных импортеров российской водки, опередив Германию. Такие данные предоставили национальные статистические службы и платформа ООН Comtrade.

Латвия, Казахстан и Китай скупают российскую водку.

Латвия вошла в топ-пять главных импортеров российской водки, опередив Германию. Такие данные предоставили национальные статистические службы и платформа ООН Comtrade.

«Латвия по итогам прошлого года сменила Германию в первой пятерке крупнейших покупателей российской водки, заняв вместо нее пятое место», — сообщает «РИА Новости». В своем материале издание опирается на данные национальных статслужб и платформы ООН Comtrade.

Отчет за 2024 год показывает, что основным импортером российской водки остается Казахстан, который увеличил закупки на 4%, достигнув оборота в 32 миллиона долларов. Китай, находящийся на втором месте, продемонстрировал падение на 29% с объемом импорта 1,5 миллиона долларов.