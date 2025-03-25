Жители Латвии пристрастились к российской водке

Отчет за 2024 год показывает, что основным импортером российской водки остается Казахстан, который увеличил закупки на 4%, достигнув оборота в 32 миллиона долларов. Китай, находящийся на втором месте, продемонстрировал падение на 29% с объемом импорта 1,5 миллиона долларов.