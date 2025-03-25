Уровень реки Уфы за сутки вырос на 30 см.

Уровень реки Уфы в районе села Верхний Суян Караидельского района за сутки вырос на 30 см. Также динамика уровня воды за сутки +17 см наблюдается на реке Ик в селе Нагайбаково Бакалинского района. Об этом сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.