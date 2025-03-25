В Приморье задержали двух мужчин по подозрению в убийстве ветерана СВО

Ранее комик Артемий Останин назвал ветерана СВО без ног «культяпковозкой» и высмеял бывшего бойца за то, что тот подорвался на мине. С требованием проверить комика выступили общественники. В отношении него возбудили уголовное дело. Останин попытался сбежать из страны, но был задержан в Белоруссии. Вскоре появилось видео с его допросом, где он извинился за свою недостойную выходку. На суде защита юмориста утверждала, что его якобы избили белорусские силовики. А СМИ сообщали, что Останину подарили мясорубку. Суд арестовал комика до 15 мая.