WP: ЦРУ отравляло поставляемый в СССР кубинский сахар

«В ходе тайной операции ЦРУ загрязнило 800 мешков сахара-сырца на грузовом судне, следовавшем с Кубы в Советский Союз. Загрязнитель был химическим веществом, используемым в процессе денатурации спирта, это сделало всю партию сахара — 80 000 мешков — непригодной для употребления в пищу, когда он был переработан в Советском Союзе», — указано в материале издания.