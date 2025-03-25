В Ростовской области при взрыве в многоквартирном доме пострадал мужчина

Уточняется, что мужчина 2002 года рождения был доставлен в больницу с ожогами первой степени. По данным специалистов, взрывная волна повредила входные двери пяти квартир и обшивку потолка в подъезде. Установлено, что причиной взрыва стала не утечка газа, предполагаемый источник находился в одной из квартир. Все обстоятельства устанавливаются.