В Ростовской области при взрыве в многоквартирном доме пострадал мужчина

«В 03:20 в ЕДДС-112 Аксайского района поступило сообщение о взрыве в трехэтажном многоквартирном жилом доме по адресу: поселок Верхнетемерницкий, улица Венеры, дом 24, корпус 7. Пострадал один человек», — говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина 2002 года рождения был доставлен в больницу с ожогами первой степени. По данным специалистов, взрывная волна повредила входные двери пяти квартир и обшивку потолка в подъезде. Установлено, что причиной взрыва стала не утечка газа, предполагаемый источник находился в одной из квартир. Все обстоятельства устанавливаются.