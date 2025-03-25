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В Ростовской области при взрыве в многоквартирном доме пострадал мужчина

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 марта. /ТАСС/. Мужчина пострадал в результате взрыва в многоквартирном доме в поселке Верхнетемерницкий Аксайского района Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций района.

Источник: РИА "Новости"

«В 03:20 в ЕДДС-112 Аксайского района поступило сообщение о взрыве в трехэтажном многоквартирном жилом доме по адресу: поселок Верхнетемерницкий, улица Венеры, дом 24, корпус 7. Пострадал один человек», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина 2002 года рождения был доставлен в больницу с ожогами первой степени. По данным специалистов, взрывная волна повредила входные двери пяти квартир и обшивку потолка в подъезде. Установлено, что причиной взрыва стала не утечка газа, предполагаемый источник находился в одной из квартир. Все обстоятельства устанавливаются.