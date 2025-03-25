В дилерском центре Tesla в Техасе обнаружены несколько взрывных устройств

В дилерском центре компании Tesla в городе Остин в американском штате Техас обнаружены несколько взрывных устройств, передает телеканал ABC News.
В департаменте городской полиции сообщили, что инцидент произошел утром 24 марта. После обнаружения устройств было установлено, что они являются взрывными, саперы их обезвредили. Никто не пострадал. Ведется расследование.
Впоследствии ФБР США заявило о создании целевой группы для борьбы с инцидентами, направленными против Tesla. В ведомстве подчеркнули, что подобные акты насилия, вандализма и внутреннего терроризма будут преследоваться по всей строгости закона.
По словам источника в правоохранительных органах, бюро получило сообщения о 48 случаях нападения на дилерские центры, автомобили и зарядные станции Tesla.
Ранее сообщалось, что Минюст США предъявил обвинения троим участникам поджогов автомобилей и зарядных станций Tesla.
Владелец компании Tesla и глава департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск заявлял, что нападения на автомобили и дилерские центры Tesla совершают психически нездоровые люди.