Киев начал наращивать группировку ВСУ под Волчанском

Киев увеличил количество личного состава и техники в Харьковской области.
Киев наращивает военное присутствие в районах Липцы и Волчанск на Харьковской направлении после перегруппировки своих вооруженных сил. Соответствующую информацию предоставил военный аналитик Андрей Марочко.
«После перегруппировки украинских боевиков в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области отмечается увеличение численности личного состава, вооружения и военной техники. На линию боевого соприкосновения подошли не только свежие силы после ротационных мероприятий, но и новые подразделения.», — сказал он ссылкой на собственные источники, сообщает «ТАСС».
По его словам, увеличение численности личного состава и техники противника пока незначительное, но оно продолжает расти. Он также уточнил, что около недели назад определенная часть военных ресурсов ВСУ была временно отозвана с этой линии и перенаправлена на другие участки.