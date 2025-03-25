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Сотрудники СК задержали двух подозреваемых в убийстве ветерана СВО в Приморье

Задержанные в Приморье мужчины избили до смерти ветерана СВО в ходе бытового конфликта.

Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае сотрудники Следственного комитета РФ задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве 37-летнего ветерана специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

По версии следствия, 20-летний и 25-летний жители края, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировали конфликт с потерпевшим и нанесли ему тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался. После этого злоумышленники похитили телефон и документы мужчины, а также попытались скрыть тело.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В СКР подчеркнули, что раскрытие преступления стало возможным благодаря оперативному взаимодействию следователей и сотрудников УМВД России по Приморскому краю.

Прежде официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что боевики Вооруженных сил Украины совершали преступления против жителей Суджанского района Курской области. ВСУ жестоко пытали и убили российского солдата, а также сбросили на частный дом в Судже боевой снаряд.