Сотрудники СК задержали двух подозреваемых в убийстве ветерана СВО в Приморье

По версии следствия, 20-летний и 25-летний жители края, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировали конфликт с потерпевшим и нанесли ему тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался. После этого злоумышленники похитили телефон и документы мужчины, а также попытались скрыть тело.