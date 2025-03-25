В Приморском крае сотрудники Следственного комитета РФ задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве 37-летнего ветерана специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СКР.
По версии следствия, 20-летний и 25-летний жители края, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировали конфликт с потерпевшим и нанесли ему тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался. После этого злоумышленники похитили телефон и документы мужчины, а также попытались скрыть тело.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
В СКР подчеркнули, что раскрытие преступления стало возможным благодаря оперативному взаимодействию следователей и сотрудников УМВД России по Приморскому краю.
Прежде официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что боевики Вооруженных сил Украины совершали преступления против жителей Суджанского района Курской области. ВСУ жестоко пытали и убили российского солдата, а также сбросили на частный дом в Судже боевой снаряд.