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В Удмуртии в результате ДТП с нефтевозом произошел разлив нефти

К ликвидации последствий аварии привлекли около двух десятков человек и девять единиц техники.

Источник: Аргументы и факты

В Завьяловском районе Удмуртии из опрокинувшегося на дороге нефтевоза разлилась нефть, сообщает Telegram-канал республиканского управления МЧС.

По информации спасателей, ДТП произошло ранним утром во вторник радом с селом Юськи.

«В 5.18 поступило сообщение о ДТП около с. Юськи с участием грузового автомобиля (опрокинулся нефтевоз). На момент происшествия в цистерне перевозилось 20 тонн нефтепродукта. Частично произошел разлив», — говорится в публикации.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Сообщается об организации реверсивного движения на месте происшествия.

К ликвидации последствий аварии привлекли около двух десятков человек и девять единиц техники.

Ранее сообщалось о гибели в Крыму шести человек в результате ДТП с участием автобуса и грузовика. Известно о 21 пострадавшем.