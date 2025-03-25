В Удмуртии в результате ДТП с нефтевозом произошел разлив нефти

«В 5.18 поступило сообщение о ДТП около с. Юськи с участием грузового автомобиля (опрокинулся нефтевоз). На момент происшествия в цистерне перевозилось 20 тонн нефтепродукта. Частично произошел разлив», — говорится в публикации.