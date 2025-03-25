В Удмуртии в результате ДТП с нефтевозом произошел разлив нефти

В Завьяловском районе Удмуртии из опрокинувшегося на дороге нефтевоза разлилась нефть, сообщает Telegram-канал республиканского управления МЧС.
По информации спасателей, ДТП произошло ранним утром во вторник радом с селом Юськи.
«В 5.18 поступило сообщение о ДТП около с. Юськи с участием грузового автомобиля (опрокинулся нефтевоз). На момент происшествия в цистерне перевозилось 20 тонн нефтепродукта. Частично произошел разлив», — говорится в публикации.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Сообщается об организации реверсивного движения на месте происшествия.
К ликвидации последствий аварии привлекли около двух десятков человек и девять единиц техники.
Ранее сообщалось о гибели в Крыму шести человек в результате ДТП с участием автобуса и грузовика. Известно о 21 пострадавшем.