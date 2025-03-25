Директор ЗАЭС допустил поставку электроэнергии на Украину

Кроме того, директор станции отметил, что интеграция производства электроэнергии ЗАЭС с украинской энергосистемой потребует изменений в существующих схемах распределения мощности. «Если они [украинские АЭС и Запорожская АЭС] будут эксплуатироваться в объединенной энергосистеме, в каком-то виде объединенной, тогда, естественно, взаимное влияние будет одной энергосистемы на другую, одной станции на работу другой станции и тому подобное,» — подчеркнул Черничук, добавляя, что это будет предметом как технических обсуждений, так и политических соглашений.