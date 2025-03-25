Пьяный пассажир устроил скандал на борту самолета в аэропорту Кольцово

23 марта 60-летний житель Пермского края устроил скандал на борту пассажирского самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в Екатеринбург.
По данным УТ МВД РФ по УрФО, в аэропорту Кольцово в отдел транспортной полиции поступил сигнал, что пассажир возмущается, скандалит и требует порцию алкоголя. На замечания других пассажиров пьяный мужчина не реагировал.
Мужчину задержали, после чего доставили в дежурную часть полиции, где пассажир отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
— В отношении нарушителя полицейские составили два административных протокола: по части 6 статьи 11.17 и по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. До рассмотрения материалов доставленного поместили в специальное помещение для задержанных лиц, — сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по УрФО.
Суд отправил пассажира под административный арест на пять суток.