В Таганроге водитель сбил пенсионерку на пешеходном переходе

В Таганроге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пожилого пешехода. Авария произошла 24 марта 17:00 на улице Лизы Чайкиной. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области.
По предварительной информации ведомства, 55-летний водитель автомобиля «Опель Астра» не успел затормозить перед пешеходным переходом и сбил 68-летнюю женщину.
В результате наезда пенсионерка получила серьезные травмы. Пострадавшую оперативно доставили в медицинское учреждение, где ей оказывают необходимую помощь.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. На месте работала следственно-оперативная группа.