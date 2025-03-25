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В Таганроге водитель сбил пенсионерку на пешеходном переходе

55-летний водитель сбил пенсионерку в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пожилого пешехода. Авария произошла 24 марта 17:00 на улице Лизы Чайкиной. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области.

По предварительной информации ведомства, 55-летний водитель автомобиля «Опель Астра» не успел затормозить перед пешеходным переходом и сбил 68-летнюю женщину.

В результате наезда пенсионерка получила серьезные травмы. Пострадавшую оперативно доставили в медицинское учреждение, где ей оказывают необходимую помощь.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. На месте работала следственно-оперативная группа.