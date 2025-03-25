В Ростовской области мужчина пострадал при взрыве в многоквартирном доме

Житель Ростовской области пострадал в результате взрыва в многоквартирном доме и был госпитализирован. Об этом рассказали в управлении по предупреждению и ликвидации ЧС Аксайского района.
Выяснилось, что взрывная волна повредила обшивку потолка в подъезде, а также входные двери пяти квартир.
Проживавший в доме мужчина получил ожоги первой степени. Его доставили в больницу.
По предварительным данным, ко взрыву привела не утечка газа. Предполагаемый источник находился в одной из квартир.
Ранее в Сети появилось видео пожара на крыше элитного ЖК в Москве, в котором стоимость жилья доходила до полумиллиарда рублей.