Велосипедиста насмерть сбили в Карагандинской области

«На 912-м км автодороги “Кызылорда — Жезказган — Павлодар” 42-летний водитель автомобиля Renault, следуя со стороны п. Жанаарка в сторону г. Караганды, допустил наезд на 58-летнего велосипедиста. В результате ДТП 58-летний велосипедист был доставлен в медицинское учреждение, где, не приходя в сознание, скончался от полученных травм», — сообщили в ДП.