Велосипедиста насмерть сбили в Карагандинской области

В Instagram*-аккаунте Karaganda.city опубликовано видео, на кадрах которого запечатлен наезд на мужчину. В описании указано, что мужчина от травм скончался в больнице. Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области подтвердили данную информацию..
«На 912-м км автодороги “Кызылорда — Жезказган — Павлодар” 42-летний водитель автомобиля Renault, следуя со стороны п. Жанаарка в сторону г. Караганды, допустил наезд на 58-летнего велосипедиста. В результате ДТП 58-летний велосипедист был доставлен в медицинское учреждение, где, не приходя в сознание, скончался от полученных травм», — сообщили в ДП.
Сообщается, что возбуждено уголовное дело, а водитель автомобиля водворен в изолятор временного содержания. По уголовному делу назначен ряд экспертиз.
* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.