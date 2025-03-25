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Велосипедиста насмерть сбили в Карагандинской области

В Карагандинской области насмерть сбили 58-летнего велосипедиста, от полученных травм он скончался в больнице, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: karaganda.city

В Instagram*-аккаунте Karaganda.city опубликовано видео, на кадрах которого запечатлен наезд на мужчину. В описании указано, что мужчина от травм скончался в больнице. Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области подтвердили данную информацию..

«На 912-м км автодороги “Кызылорда — Жезказган — Павлодар” 42-летний водитель автомобиля Renault, следуя со стороны п. Жанаарка в сторону г. Караганды, допустил наезд на 58-летнего велосипедиста. В результате ДТП 58-летний велосипедист был доставлен в медицинское учреждение, где, не приходя в сознание, скончался от полученных травм», — сообщили в ДП.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело, а водитель автомобиля водворен в изолятор временного содержания. По уголовному делу назначен ряд экспертиз.

* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.