При взрыве в многоквартирном доме в Ростовской области пострадал мужчина

В результате взрыва в многоквартирном доме в поселке Верхнетемерницкий Аксайского района Ростовской области пострадал мужчина, его доставили в больницу с ожогами первой степени. Об этом сообщили в пресс-службе управления по предупреждению и ликвидации ЧС района.
Отмечается, что сообщение о взрыве в трехэтажном доме оперативные службы получили в 03:20 25 марта. ЧП произошло по адресу: поселок Верхнетемерницкий, улица Венеры, дом 24, корпус 7. Пострадавшим числится один человек — мужчина 2002 года рождения. С ожогами первой степени его доставили в больницу.
По информации специалистов, взрывной волной были повреждены входные двери пяти квартир и обшивка потолка в подъезде. Кроме того, уже установлено, что утечка газа не является причиной взрыва. Источник находился в одной из квартир.
В настоящее время экстренные и другие службы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Накануне крупный пожар произошел в одном из торговых центров Ростова-на-Дону. Пламя повредило не только административное здание, но и кровлю соседнего жилого дома, откуда предварительно были эвакуированы жильцы. Сейчас в обстоятельствах ЧП разбираются правоохранители.
Кроме того, ближе к ночи 24 марта (по Москве) во Владивостоке разгорелся крупный пожар. Местом происшествия стала автостоянка на улице Пихтовая. 22 автомобиля сгорели дотла. Водители пытались спасать свои машины, но, тщетно.