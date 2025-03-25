В Хабаровске парень сам отдал мошенникам машину и 330 тысяч

Далее злоумышленники сообщили, что на него якобы оформили кредитную карту. Чтобы «отзеркалить операцию» и отменить мошеннический займ, молодого человека уговорили открыть реальную кредитку. Он получил 130 тысяч рублей, обналичил их и перевел на тот же счет.