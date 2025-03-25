В Хабаровске парень сам отдал мошенникам машину и 330 тысяч

В Хабаровске 19-летний житель Индустриального района лишился машины и 330 тысяч рублей после звонка мошенника, сообщает hab.aif.ru.
Молодой человек не учится и не работает, числится самозанятым.
Звонок поступил с неизвестного номера. Мужчина на другом конце провода представился сотрудником портала «Госуслуги» и сообщил, что на имя заявителя якобы оформлена доверенность. Некий Александр уже собирается распоряжаться его счетами. Чтобы защитить свои финансы, молодому человеку предложили «полностью сотрудничать».
Первым шагом было срочно продать его автомобиль. Мошенники даже предоставили контакты перекупщика. Парень связался с ним и продал машину за 200 тысяч рублей. По указанию «сотрудника Госуслуг» всю сумму он перевел на «безопасный счет».
Далее злоумышленники сообщили, что на него якобы оформили кредитную карту. Чтобы «отзеркалить операцию» и отменить мошеннический займ, молодого человека уговорили открыть реальную кредитку. Он получил 130 тысяч рублей, обналичил их и перевел на тот же счет.
Когда парень осознал, что его обманули, было уже поздно — он остался без машины и денег. В общей сложности ущерб составил 330 тысяч рублей.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (“Мошенничество”). Виновным грозит до 6 лет лишения свободы», — сообщил Сергей Субботин, врио заместителя начальника УМВД России по г. Хабаровску — начальника полиции.