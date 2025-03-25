В Ростовской области произошел взрыв газа в ЖК «Спутник»

Спасатели, медицинские работники, полиция и представители коммунальных служб немедленно прибыли на место происшествия. Взрыв произошел в одной из квартир на втором этаже. В результате происшествия 23-летний молодой человек, проживающий в этой квартире, был госпитализирован с ожогами.