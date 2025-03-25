В Ростовской области произошел взрыв газа в ЖК «Спутник»

Уточняются причины взрыва в ЖК Ростовской области.
Ночью в жилом комплексе «Спутник», расположенном в Аксайском районе Ростовской области, произошел взрыв. В результате происшествия один человек получил травмы.
«Взрыв произошел в ЖК “Спутник” в Аксайском районе. Один человек пострадал», — сообщает telegram-канал Mash.
Спасатели, медицинские работники, полиция и представители коммунальных служб немедленно прибыли на место происшествия. Взрыв произошел в одной из квартир на втором этаже. В результате происшествия 23-летний молодой человек, проживающий в этой квартире, был госпитализирован с ожогами.
Подробности происшествия уточняются. Ожидается дополнительная информация от правоохранительных органов.