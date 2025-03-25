Еще один похожий на беспилотник объект обнаружен в ЗКО

«Департамент полиции Западно-Казахстанской области совместно с уполномоченными службами проводит проверочные мероприятия по факту обнаружения предметов, похожих на фрагменты от беспилотного летательного аппарата в Жанибекском районе. Объект обнаружен в удаленной местности, вдали от населенных пунктов. Все обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщили в ДП.