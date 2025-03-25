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Еще один похожий на беспилотник объект обнаружен в ЗКО

В Западно-Казахстанской области начали проверку по факту обнаружения предмета, похожего на беспилотный летательный аппарат, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

В пресс-службе Департамента полиции Западно-Казахстанской области корреспонденту NUR.KZ сообщили об обнаруженном объекте, похожем на беспилотник.

«Департамент полиции Западно-Казахстанской области совместно с уполномоченными службами проводит проверочные мероприятия по факту обнаружения предметов, похожих на фрагменты от беспилотного летательного аппарата в Жанибекском районе. Объект обнаружен в удаленной местности, вдали от населенных пунктов. Все обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщили в ДП.