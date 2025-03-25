Семь природных пожаров потушили в Приморском крае за сутки

За прошедшие сутки в Приморском крае произошло семь природных пожаров. Их общая площадь составила 432,3 гектара. На утро 25 марта все возгорания ликвидированы. На тушение палов огнеборцы выезжали 41 раз. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на региональное правительство.