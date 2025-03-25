Семь природных пожаров потушили в Приморском крае за сутки

За прошедшие сутки в Приморском крае произошло семь природных пожаров. Их общая площадь составила 432,3 гектара. На утро 25 марта все возгорания ликвидированы. На тушение палов огнеборцы выезжали 41 раз. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на региональное правительство.
За сутки три пожара произошло на землях лесного фонда — в Шкотовском, Кавалеровском и Дальнегорском округах. Общая площадь — 222,3 гектара. Пламя тушили 23 человека и 4 единицы техники.
На землях иных категорий зарегистрировано четыре пожара, общая площадь — 210 гектаров. Это Шкотовский, Пограничный, Хорольский и Анучинский округа. Все очаги ликвидировали. С огнем боролись 27 человек и пять единиц техники.
Напомним, на территории 14 муниципалитетов Приморья действует особый противопожарный режим, в еще шести объявлена повышенная готовность. В этот период усиливается ответственность за нарушение правил пожарной безопасности. Приморцам грозят штрафы и уголовная ответственность.