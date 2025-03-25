К крушению вертолета Ми-8Т на Камчатке в августе 2024 года привел туман

Как сообщал «Ъ», Ми-8Т (RA-25656) врезался в гору по пути от потухшего вулкана Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района 31 августа 2024 года. На борту находились три члена экипажа и 19 пассажиров — туристы, гиды и сопровождающие из Камчатского и Пермского краев, Москвы, Липецкой и Амурской областей, Удмуртии и Бурятии. Никто не выжил.