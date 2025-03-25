Житель Уфы предстал перед судом за убийство в потасовке, произошедшей почти 14 лет назад

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор по делу о драке, произошедшей еще в 2011 году. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.
В ходе массовой потасовки возле остановки у парка на улице Маршала Жукова 37-летний уфимец ударил своего оппонента несколько раз по голове, из-за чего тот скончался на месте. После трагедии он скрылся и 13 лет находился в федеральном и международном розыске. В минувшем январе мужчина явился в суд с повинной.
Инстанция приговорила уфимца к шести годам колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда отцу погибшего.
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