Житель Уфы предстал перед судом за убийство в потасовке, произошедшей почти 14 лет назад

В ходе массовой потасовки возле остановки у парка на улице Маршала Жукова 37-летний уфимец ударил своего оппонента несколько раз по голове, из-за чего тот скончался на месте. После трагедии он скрылся и 13 лет находился в федеральном и международном розыске. В минувшем январе мужчина явился в суд с повинной.