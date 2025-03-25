«Европе предстоит решить, хотят ли они продолжать бескомпромиссную воинственную внешнюю политику в отношении России, которая неизбежно приведет к печальным последствиям», — говорится в статье. В материале также указывается, что европейские правительства, поддерживающие Украину, предпринимают усилия, которые могут восприниматься как препятствия или даже саботаж американских попыток под руководством президента Дональда Трампа добиться мирного соглашения с Киевом.