Жесткая внешняя политика ЕС в сторону РФ приведет к неутешительным последствиям.
Европа находится на перепутье в своих отношениях с Россией и поиске путей разрешения конфликта на Украине, сообщает издание 19fortyfive. В статье поднимается вопрос о том, следует ли Европе сохранять жесткую внешнюю политику в отношении России, что, по мнению авторов, может привести к нежелательным последствиям.
«Европе предстоит решить, хотят ли они продолжать бескомпромиссную воинственную внешнюю политику в отношении России, которая неизбежно приведет к печальным последствиям», — говорится в статье. В материале также указывается, что европейские правительства, поддерживающие Украину, предпринимают усилия, которые могут восприниматься как препятствия или даже саботаж американских попыток под руководством президента Дональда Трампа добиться мирного соглашения с Киевом.
Ранее стало известно, что Европейский союз решительно отвергает все предложенные президентом России Владимиром Путиным условия для разрешения кризиса на Украине, сообщил высокопоставленный представитель ЕС. По информации Bloomberg, страны Европы не пойдут на уступки российского лидера при любых обстоятельствах.