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В Уфе осудили мужчину, убившего человека в массовой драке 14 лет назад

Он был в федеральном розыске, но пришел с явкой с повинной.

В Уфе вынесли приговор по делу о смертельной массовой драке, произошедшей на остановке у парка в микрорайоне Сипайлово 14 лет назад. Один из участников потасовки из неприязни дважды ударил оппонента руками в голову, из-за чего тот скончался.

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, тогда виновник скрылся. Его объявили в федеральный и международный розыск. В январе этого года мужчина самостоятельно явился в суд с повинной.

Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, из хулиганских побуждений, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Суд приговорил его к шести годам с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и взыскал 150 тысяч в счет компенсации морального вреда в пользу отца погибшего парня.