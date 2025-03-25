В Уфе осудили мужчину, убившего человека в массовой драке 14 лет назад

В Уфе вынесли приговор по делу о смертельной массовой драке, произошедшей на остановке у парка в микрорайоне Сипайлово 14 лет назад. Один из участников потасовки из неприязни дважды ударил оппонента руками в голову, из-за чего тот скончался.