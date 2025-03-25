В Уфе осудили мужчину, убившего человека в массовой драке 14 лет назад

В Уфе вынесли приговор по делу о смертельной массовой драке, произошедшей на остановке у парка в микрорайоне Сипайлово 14 лет назад. Один из участников потасовки из неприязни дважды ударил оппонента руками в голову, из-за чего тот скончался.
Как сообщили в прокуратуре Башкирии, тогда виновник скрылся. Его объявили в федеральный и международный розыск. В январе этого года мужчина самостоятельно явился в суд с повинной.
Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, из хулиганских побуждений, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
Суд приговорил его к шести годам с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и взыскал 150 тысяч в счет компенсации морального вреда в пользу отца погибшего парня.