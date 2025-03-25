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В Ташкентской области мужчина жестоко убил жену и тёщу

Vaib.uz (Узбекистан. 25 марта). Несколько дней назад в одной из махаллей Чиназского района Ташкентской области произошло ужасное преступление, потрясшее всю округу. Мужчина зверски расправился со своей женой и её матерью. Об этом рассказал телеканал «Миллий».

Трагедия случилась 19 марта около 20:00. По предварительным данным, мужчина нанес жене шесть ножевых ранений, а тёще — восемь. Для совершения преступления он использовал кухонный нож. От полученных травм мать и дочь скончались на месте.

По словам самого мужчины, он застал супругу в компании другого мужчины. После ссоры он схватил нож и сначала ударил жену один раз, затем второй, а после продолжил наносить удары. Задержанный полностью признал вину.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 97 Уголовного кодекса — умышленное убийство. Следственные действия продолжаются.

Пока в деле остаётся много вопросов, но одно очевидно — это трагедия, которая унесла две жизни и разрушила сразу несколько судеб.