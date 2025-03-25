В Ташкентской области мужчина жестоко убил жену и тёщу

Трагедия случилась 19 марта около 20:00. По предварительным данным, мужчина нанес жене шесть ножевых ранений, а тёще — восемь. Для совершения преступления он использовал кухонный нож. От полученных травм мать и дочь скончались на месте.
По словам самого мужчины, он застал супругу в компании другого мужчины. После ссоры он схватил нож и сначала ударил жену один раз, затем второй, а после продолжил наносить удары. Задержанный полностью признал вину.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 97 Уголовного кодекса — умышленное убийство. Следственные действия продолжаются.
Пока в деле остаётся много вопросов, но одно очевидно — это трагедия, которая унесла две жизни и разрушила сразу несколько судеб.