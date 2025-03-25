Украденные во Франции старинные золотые монеты нашли в Москве

— При проверке информации о продаже на московском антикварном рынке монет выяснилось, что они схожи по названию и описанию с украденными экспонатами. По каналам Интерпола во Францию был направлен запрос. Зарубежные коллеги подтвердили факт хищения золотых монет, в том числе редких ценных экземпляров античных времен, отчеканенных с I по V век нашей эры, — написала она в своем Telegram-канале.
Установлено, что монеты украл охранник музея, который впоследствии был осужден, однако вернуть украденные ценности не удавалось. Сотрудники российских правоохранительных органов получили фотографии и детальное описание разыскиваемых монет.
Во время поисков в антикварном магазине и у ряда коллекционеров было найдено 79 монет. Экспертиза подтвердила их историческую ценность, а общая стоимость коллекции оценена более чем в 55 миллионов рублей. В настоящее время рассматривается вопрос о возвращении этих экспонатов в музей во Франции.
Ранее в Люксембурге археологи нашли тайник с римскими золотыми монетами, отчеканенными между 364 и 408 годами нашей эры. Тайник находился в деревне Хольцтум на севере страны.