Украденные во Франции старинные золотые монеты нашли в Москве

Во время поисков в антикварном магазине и у ряда коллекционеров было найдено 79 монет. Экспертиза подтвердила их историческую ценность, а общая стоимость коллекции оценена более чем в 55 миллионов рублей. В настоящее время рассматривается вопрос о возвращении этих экспонатов в музей во Франции.