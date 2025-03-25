Паводки в Казахстане: Какова ситуация на водохранилищах

В Акмолинской области из Астанинского водохранилища сбрасывается 1,5 кубометра воды в секунду, из Селетинского водохранилища — 300 кубометров в секунду, из Чаглинского водохранилища — 0,5 кубометра в секунду.
В Актюбинской области из Актюбинского водохранилища сбрасывается 10 кубометров воды в секунду, из Каргалинского водохранилища сбрасывается 0,5 кубометра воды в секунду. В прошлом году оба объекта были реконструированы. Сейчас они активно накапливают воду и наполнены, в среднем, на 65%.
В Восточно-Казахстанской области из Усть-Каменогорского водохранилища сбрасывается 532 кубометра воды в секунду, из Бухтарминского водохранилища — 494 кубометра в секунду.
Из Шульбинского водохранилища в области Абай сбрасывается 659 кубометров воды в секунду.
В Западно-Казахстанской области из Кировского водохранилища сбрасывается 13,9 кубометра воды в секунду, из Битикского водохранилища сбрасывается 11 кубометров воды в секунду, из Дунгулукского и Пятимарского водохранилищ — по 8,5 кубометра в секунду.
В Карагандинской области из Интумакского водохранилища сбрасывается 10 кубометров воды в секунду, из Самаркандского водохранилища — 5 кубометров в секунду, из Шерубай-Нуринского водохранилища — 13,7 кубометра воды в секунду.
Из Кенгирского водохранилища в области Ұлытау сбрасывается 10,4 кубометра воды в секунду.
В Костанайской области из Верхне-Тобольского водохранилища сбрасывается 1,1 кубометра воды в секунду, из Каратомарского водохранилища сбрасывается — 3 кубометра в секунду. Сейчас оба объекта активно накапливают воду и наполнены, в среднем, на 64%.
В Северо-Казахстанской области из Сергеевского водохранилища сбрасывается 476,8 кубометра воды в секунду, из Петропавловского водохранилища — 72,36 кубометра воды в секунду.