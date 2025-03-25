Прокуратура выясняет подробности ДТП с пассажирским автобусом на Урале

Дорожная авария произошла на трассе между деревней Курманка и селом Мезенское в муниципальном округе Заречный в 18:15 24 марта.
Как выяснилось, водитель автобуса «КАВЗ», который ехал по маршруту 112 из Заречного в село Боярка, не справился с управлением, после чего транспортное средство вылетело на обочину и врезалось в пиломатериалы, лежащие возле частного дома.
В момент аварии в автобусе находились семь пассажиров и водитель. Три человека получили различные травмы, один из них доставлен в больницу Екатеринбурга.
— Прокуратура даст оценку законности решения, которое будет принято органами полиции по результатам административного расследования, — информируют в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В надзорном ведомстве отмечают, что при наличии оснований специалисты примут меры прокурорского реагирования.