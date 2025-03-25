Полвека ожидавшему казни японцу назначили компенсацию в почти $1,5 млн

В 2014 году дело было отправлено на пересмотр. В суде Сидзуоки было доказано, что ДНК Хакаматы не совпадает с ДНК из генетического материала крови, обнаруженном на месте убийства. Все это время мужчина находился в камере смертников. В 2011 году его внесли в Книгу рекордов Гиннесса как человека, который самое длительное время провел в камере смертников в ожидании исполнения приговора.