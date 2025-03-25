В Ростовской области водитель фуры погиб, съехав с дороги

В Ростовской области в ДТП погиб водитель фуры. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону. Трагедия произошла 24 марта около 20 часов вечера.
По предварительной информации ведомства, в поселке Суходольск Азовского района водитель грузовика двигался по проезжей части.
В какой-то момент он съехал вправо и врезался в бетонный блок. От удара автомобиль опрокинулся, водитель погиб на месте.
Управление Госавтоинспекции Ростовской области призвало водителей соблюдать ПДД и быть внимательнее на дорогах.