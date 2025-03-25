В Воронеже мошенники начали отбирать деньги у пенсионеров под предлогом покупки льготных лекарств

Полицейские предупредили жителей Воронежской области о новом виде мошенничества. Преступники обзванивают пожилых людей (откуда у них база данных, по идее, должно стать предметом отдельного разбирательства) и предлагают им купить якобы льготные лекарства, при этом существенно сэкономив. На самом деле они пытаются всучить пенсионерам подделки. Или вовсе им ничего не дают, просто выманивая деньги под предлогом предоплаты.