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14 пожаров потушили за сутки в Свердловской области

В результате пожара в пятиэтажке Нижнего Тагила пострадал один человек.

На Среднем Урале за прошедшие сутки спасатели ликвидировали 14 пожаров, 7 из которых случились в жилом секторе. Специалисты МЧС спасли 37 человек, один человек пострадал.

Крупный пожар случился накануне в Нижнем Тагиле на улице Солнечная, где горела квартира в пятиэтажке коридорного типа. Из дома спасли 17 детей.

В Верхнем Тагиле на улице Нахимова сгорели частный дом, надворные постройки и автомобиль. С огнем на пощади 250 квадратных метров больше счаса боролись 12 специалистов на 4 единицах техники.

В селе Чурманское Байкаловского района на улице Победы на площади 10 «квадратов» горел пол частного гаража. Пожар ликвидировали за три минуты 9 огнеборцев на двух спецмашинах.

В Заречном на улице Инженерная сгорело неэксплуатируемое строение на площади 50 квадратных метров. Огонь потушили за 26 минут 7 спасателей на двух единицах техники.

В Екатеринбурге на улице 40-летия Комсомола горел мусор в неэксплуатируемом здании на площади 20 «квадратов». Спасатели справились с огнем за 15 минут.