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Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократили до 800 кв. м

КРАСНОДАР, 25 марта. /ТАСС/. Пожарным удалось сократить до 800 кв. м площадь возгорания на мусорном полигоне в Новороссийске в Краснодарском крае, сообщили в Telegram-канале пресс-службы администрации города.

Источник: РИА "Новости"

По состоянию на вечер воскресенья площадь пожара достигала 900 кв. м.

«Площадь горения сократилась до 800 кв. м. Задействованы 4 автоцистерны, 10 водовозок, 15 самосвалов, 1 штабная машина, 3 бульдозера, 2 экскаватора», — говорится в сообщении.

Пожар возник на полигоне ТКО в селе Борисовка на горе Щелба в ночь на 13 марта. Специалисты ранее фиксировали превышение предельно допустимой концентрации показателей сажи, взвешенных веществ и угарного газа в воздухе в жилой застройке в хуторе Убых, селе Владимировка и станице Натухаевской из-за пожара на мусорном полигоне в Новороссийске. Возгорание было локализовано, однако фиксируют очаги тления.

По данным прокуратуры Краснодарского края, где организовано проведение проверки, полигон эксплуатируется компанией «Терра-Н» с нарушениями федерального законодательства, ранее по фактам аналогичных возгораний виновные лица привлекались к административной ответственности.